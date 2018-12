BRATISLAVA - #Zaspávaš aj vstávaš s mobilom v ruke? Tak vedz, že to vôbec nie je v poriadku. Užívať si technologické novinky je síce fajn a každému z nás to uľahčuje život, ale v žiadnom prípade by sme sa nemali stať digitálnym otrokom. Pretože ak nastane výpadok internetu, tak fakt nebudeme vedieť, čo si počať sami so sebou.