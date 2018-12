Medovníky sú symbolom Vianoc: Tri recepty, ktoré vám zaručia skvelý výsledok

BRATISLAVA - Ak by ste sa opýtali kohokoľvek, aký koláč je pre neho typickým synonymom vianočných sviatkov, zrejme by ste dostali rovnakú odpoveď: medovníky. Práve tie sú neodmysliteľnou súčasťou drvivej väčšiny sviatočných stolov v slovenských domácnostiach. Aj keď do Vianoc ostávajú ešte necelé tri týždne, pripraviť si dobré cesto môžete aj dopredu, čím sa vám medovníčky odvďačia skvelou chuťou. Pripraviť sa dajú množstvom rôznych spôsobov. Vyskúšali ste už aj takéto?