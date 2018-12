BRATISLAVA - Od 1. januára 2019 sa zvýši minimálna mzda zo súčasných 480 eur na sumu 520 eur. Minimálna mzda tak po prvýkrát prekročí hranicu 500 eur. Zamestnávatelia by na túto novinku nemali zabudnúť ani pri hľadaní zamestnancov. Keďže po novom je povinné zverejňovať v inzerátoch ponúkanú mzdu, mali by si dávať pozor na to, aký údaj uvedú v pracovných inzerátoch.