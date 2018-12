Profesor NASA: Je možné, že mimozemšťania Zem už navštívili, vyzerajú zrejme takto!

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír dlhodobo investuje do projektu SETI, ktorý sa zaoberá hľadaním mimozemskej inteligencie. Práve v najnovšej publikácii pre SETI profesor Silvano Colombano prišiel s myšlienkou, že mimozemšťania už Zem v minulosti navštívili. Podľa neho zrejme vyzerajú úplne odlišne než ľudská rasa a tým pádom dokážu precestovať obrovské vzdialenosti.

Zdroj: Getty Images

Našou nevýhodou v tejto súvislosti je to, že nedokážeme rozpoznať ich vzhľad ani technológie. "Chcem poukázať na to, že inteligencia, ktorá si už možno našla cestu k nám, by mohla fungovať na báze uhlíka, rovnako ako my," uviedol Colombano. Kladie si otázku, ako by toto zistenie mohlo zmeniť predpoklady o medzihviezdnom cestovaní. "Časové rozpätie nášho života by tak už nikdy nebolo obmedzené," doplnil.

Podľa jeho slov sa vedci tiež zaoberajú modernými ľudskými technológiami. To by mohol byť dôvod, prečo je pre nás ťažké pochopiť oveľa staršiu technológiu vyvinutú mimozemšťanmi. "Vzhľadom na to, že technologický vývoj v našej civilizácii sa začal len pred 10-tisíc rokmi a nárast vedeckých metodológií sa datuje do obdobia spred 500 rokov, môžeme predpokladať, že ako ľudia máme skutočne problém pri predpovedaní technologického vývoja aj počas nasledujúcich tisíc rokov," upozornil profesor.

Silvano Colombano Zdroj: Facebook/Silvano Colombano

No svojej práci s názvom "Nové predpoklady pre vedecký výskum SETI" uviedol, že nedávne objavy planét podobných Zemi pomocou vesmírneho teleskopu Kepler dali vedcom nádej. Tento fakt by podľa neho mal NASA prinútiť, aby sa zamerala na hľadanie známok života a technológií v konkrétnych planetárnych systémoch. Colombano presadzuje "agresívny" prístup k výskumu o existencii mimozemšťanov. Povedal, že vedci by nemali vylučovať potenciálne signály svedčiace o živote mimo Zeme len na základe svojich vlastných, pochybných predsudkov. Až keď prijmeme nové predpoklady o tom, aké formy vyššej inteligencie a technológie by sme mohli nájsť, potom môžeme spustiť seriózne pátranie, dodal.