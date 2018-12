BRATISLAVA - Po dlhej odmlke a úspešnom návrate na scénu sa zrejme dočkáme aj ďalšej štúdiovky od Faith No More. Čítajte a dozviete sa viac. Nádejne znie novinka od Rotting Christ, ale i krátka ukážka z dielne In Flames. Koniec roku však cítiť v oslabujúcom dávkovaní novej hudby. Plánov pre budúci rok majú však rôzne kapely mnoho.