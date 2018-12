LOS ANGELES - Keď išiel John Sweat prvýkrát liezť do národného parku Yosemite, stali sa dve veci. Zamiloval sa do športu a uvedomil si, aké praktické by bolo, ak by býval v aute. Spoznajte príbeh mladíka, ktorý sa rozhodol šetriť peniaze a presťahoval sa do dodávky.