VIDEOTIP Skúste si pripraviť vlastnú kolu: Je chutná, bez chémie a najmä domáca

BRATISLAVA - Kola je nápoj, ktorého pôvodný recept je v americkej Atlante údajne strážený 24 hodín denne. Nikdy nebol celkom zverejnený, hoci časti z neho už unikli. No to, že existujú desiatky alternatív tohto asi najobľúbenejšieho nealkoholického nápoja sveta, ukazujú, že nie všetko musí byť podľa pôvodného receptu. Vyrobiť si domáci sirup na skvelú kolu, ktorú môžete potom miešať so sódou alebo perlivou minerálnou vodou, nie je až tak problematické.