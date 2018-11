BRATISLAVA - Väčšina nadriadených vie, že kvalitný spánok zamestnancov dokáže radikálne zlepšiť ich výkon v práci. Nie je však až toľko tých, ktorí by boli ochotní svojich zamestnancom odmeniť za to, že sa v noci dobre vyspia. Jeden však predsa existuje, je z Japonska a vlastní firmu, ktorá organizuje svadby. Pozrite sa, ako odmeňuje svojich ľudí za to, že si doprajú poriadny spánok.