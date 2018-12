Vieme, ako dlho trvá priemerný sex: Slováci, robíte to dlhšie alebo kratšie?

Je ťažké odhadnúť priemerný čas trvania sexu. Meranie priemerného pohlavného styku až po ejakuláciu je preto zložité. Ak sa opýtate viacerých ľudí, nikdy vám nepovedia presné číslo a je veľká pravdepodobnosť, že budú dokonca klamať. Vo všeobecnosti máme totiž pocit, že čím dlhšie, tým lepšie. Najnovšia štúdia skúmala päťsto párov počas štyroch týždňov. Každá dvojica na začiatku pohlavného styku stlačila stopky. Znie to nepríjemne, stlačiť "štart" pri prvom prieniku a "stop" pri ejakulácii. Môže to ovplyvniť náladu aktérov milovania a čas trvania styku nebude tak úplne presný.

Zdroj: Getty Images

Výskumníci porovnali výsledky párov a zaznamenali medzi nimi až 80-násobné rozdiely. Niektoré páry uvádzali trvanie 33 sekúnd, iné zase 44 minút. Je teda evidentné, že žiadny "normálny" čas trvania styku neexistuje. Keď ale výsledky spriemerovali, vyšlo im číslo 5,4 minúty. Sekundárne výsledky navyše dokazujú, že použitie kondómu či obriezka u mužov nemá na čas trvania vôbec žiadny vplyv. Nezáležalo dokonca ani na tom, z akej krajiny páry pochádzali. Jediné rozdiely sa objavili u obyvateľov Turecka, ktorých sex trval okolo 3,7 minúty. Tiež bolo dokázané, že čím starší pár, tým kratší sex.

Zdroj: Getty Images

Prečo sa však bavíme o trvaní? Podľa evolučného výskumníka je najdôležitejšia a najpodstatnejšia časť sexu okamih, kedy spermie preniknú do vagíny. Odborník sa zamýšľa aj nad tým, prečo chlap jednoducho neejakuluje do ženy počas jedného prieniku. "Pretože je zábava ísť dnu a von, dnu a von," hovorí. Je to ako s naším obľúbeným jedlom. Jedno sústo nežujeme desať minút len preto, aby pôžitok trval dlhšie. To by bolo neefektívne a jedlo by sme si zbytočne znechutili. Dĺžka sexu sa však dá ovplyvniť, a to tvarom mužovho penisu.