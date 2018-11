Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa spoločnosť Amazon rozhodla umiestniť svoju druhú centrálu, v médiách známu ako HQ2, do dvoch lokalít na východnom pobreží USA, v blízkosti Washingtonu a New Yorku. V oboch by malo nájsť prácu po 25 000 ľudí. Tomuto rozhodnutiu predchádzala súťaž medzi mestami a lokalitami na celom území USA, ktorej sa celkovo zúčastnilo 238 uchádzačov.