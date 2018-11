LOS ANGELES - Ak ti nové informácie lezú do hlavy len veľmi ťažko, určite ti príde vhod zopár tipov na rýchlejšie a efektívnejšie učenie. To môže byť náročné, no našťastie sa môžeš i ty priučiť od géniov dnešnej doby. Elona Muska, vizionára a podnikateľa, ktorý inšpiruje ľudí na celom svete, ti určite netreba predstavovať. Dnes sa môžeš naučiť učiť sa práve od neho.