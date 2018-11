Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Zdá sa, že slová manažéra Jacka Welcha v biznise neplatia. Nové podmienky v ekonomike prinášajú potrebu zmien aj do firiem, ktoré boli dlhé desaťročia ikonami priemyslu. Výroba a služby sa dostávajú do turbulencií, ich definície sa tvoria nanovo, a to čo platilo včera už dnes neplatí. Príkladom je už 126 ročná megafirma General Electric (GE), ktorej zrejme, aj napriek plánovaniu, hrozí rozpad na menšie časti.