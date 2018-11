BRATISLAVA - Každý z nás to pozná. V reštaurácii držíme v rukách menu, no zdá sa nám príliš dlhé a výber príliš veľký. Skrátka, nedokážeme sa rozhodnúť. Odborníci to nazývajú zahltenie možnosťami. Mozog, ktorý má pred sebou výber z veľkého množstva možností, sa jednoducho nedokáže rozhodnúť. A nejde výlučne len o jedlo.