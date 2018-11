BRATISLAVA - Niektoré povolania sa nám dnes zdajú úplne prirodzené a bežné, možno by sme si len ťažko vedeli predstaviť, aké by to bolo bez nich. No predsa je to osud niektorých zamestnaní. S nástupom nových technológií sa nahrádzaniu pozícií asi nevyhneme. Viete, ktoré povolania majú neistú budúcnosť? Tieto možno o 20 rokov prestanú existovať. Nie je medzi nimi náhodou aj to vaše?