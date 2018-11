BRATISLAVA - Nikdy o sebe netvrďte to, čo nie je pravda. Ak neovládate cudzí jazyk, program či neoplývate špeciálnou zručnosťou, nepredstierajte, že ste v tom profík. Môže sa vám to totiž nepekne vypomstiť. Pozrite sa na príbeh ženy, ktorá tvrdila svojmu šéfovi, že ovláda 7 jazykov a pomôže mu prekladať na stretnutí s dôležitými ľuďmi. Takýto preklad by ste ale zvládli pravdepodobne aj vy.