LOS ANGELES - Presadiť sa v dnešnom Hollywoode je skutočne tvrdým orieškom. Tým, ktorým sa to podarí, by ste spočítali na prstoch jednej ruky. Obzvlášť, keď ste režisérom. Asi nikomu sa nepodaril taký raketový kariérny rast, ako v prípade Kanaďana Denisa Villeneuvea. Možno by sme mohli spomenúť mladého Damiena Chazellea (La La Land, Prvý človek), no o ňom si povieme inokedy. Poďme sa pozrieť na prvého spomínaného.