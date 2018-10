BRATISLAVA - Určite to poznáte. Sú typy kolegov, s ktorými spolupracovať je na nevydržanie. Možno zbytočne preháňajú, sú príliš opatrní alebo naopak, do ničoho sa im nechce. Myslíte si, že spolupráca s nimi je nemožná? Nemusí to tak byť. Stačí, ak ku každému z nich budete pristupovať správne. Naučte sa to.