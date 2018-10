BRATISLAVA - Nech je pre nás Slovensko akokoľvek krásne, filmári ho zvyknú prehliadať. S výnimkou pár snímok sa tu nenatáčali žiadne väčšie filmy, ktoré by našu krajinu vykreslili v pozitívnom slova zmysle a nám by to tak zabezpečilo príliv turistov. To sa má ale čoskoro zmeniť.