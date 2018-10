Živia sa inak: 10 ľudí, ktorí si zarábajú na ulici neuveriteľnými kúskami, pozrite sa na tie výmysly

BRATISLAVA - Nechodia do práce, cestujú po svete a bavia svojimi číslami turistov v najväčších metropolách. Niektoré čísla nie sú ničím výnimočné, no mnohé dokážu ohúriť. Dokonalým príkladom toho sú umelci zachytení vo videu nižšie. Hrať na klavíri so žonglovacími loptičkami, premeniť sa na transformera či vytvoriť tanečnú skupinu, aj keď ste sám? Pouliční umelci, ktorých uvidíte vo videu, povýšili svoje vystúpenia na skutočné umenie. Pozrite sa, akými kúskami si zarábajú.