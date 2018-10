Nemiešať, pretrepať: Tieto zaujímavosti o Jamesovi Bondovi ste rozhodne netušili

Agent s povolením zabíjať. Ikonický James Bond je na filmovej scéne už viac ako 50 rokov. Za ten čas sme už mohli vidieť úctyhodných 24 filmov o agentovi 007, pričom toho dvadsiateho piateho by sme sa mali dočkať už v roku 2020 pod taktovkou Caryho Fukunagiho. V hlavnej úlohe sa opäť (a pravdepodobne naposledy predstaví Daniel Craig). My sme si pre vás pripravili výber zaujímavostí, o ktorých ste rozhodne ani len netušili. Niektoré sú dlhé, iné zase krátke, no všetky vám takmer s istotou vyrazia dych. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.