FOTORECEPT Netradičný hotdog so zeleninou: Zapekaná dobrota celkom inak

BRATISLAVA - Párok v rožku, známy pod názvom hotdog sa dá pripraviť na mnoho spôsobov, aj keď väčšina z nás pozná hlavne ten klasický s horčicou alebo kečupom. No pokiaľ radi experimentujete, môžete vyskúšať dnešný recept, kde si pripravíme úplne iný, no o to chutnejší hotdog. Rožok nahradíme cereálnou bagetkou, klasický párok vymeníme za klobásku na grilovanie a horčicu či kečup za plnku zo zeleniny. Táto kombinácia Vás určite dostane.