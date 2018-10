BRATISLAVA - Aké je tajomstvo ľudí, ktorí sú vo firme považovaní za nenahraditeľných? Myslíte si, že musia mať nadštandardné vzťahy so šéfom? Nuž, v niektorých prípadoch je to aj o tom, no sú ľudia, ktorí si svoje pevné miesto vo firme jednoducho zaistili. Pochopili totiž, akými krokmi sa to dá dosiahnuť. Chcete spoznať ich tajomstvo? Nech sa páči, tu je.