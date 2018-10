Dievča drží frajera pekne nakrátko: 22 absurdných pravidiel, z ktorých pôjdeš do kolien

BRATISLAVA - V každom vzťahu by mali panovať aspoň aké-také (nepísané) pravidlá. Je to normálne. Avšak napadlo by ťa napísať svojej milovanej polovičke zoznam pravidiel, ktoré musí dodržiavať? Všetko preto, aby ťa držala pekne nakrátko. Presne tak, ako sa to stalo istému Kaleovi. Toho najprv nečakaný zoznam zaskočil, no potom sa ho rozhodol zverejniť na Twitteri. Ako inak, jeho príspevok sa stal okamžite virálnym. A my ti ho s potešením prinášame.