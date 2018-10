Vraždiaci netvor, ktorý sa nezastavil pred ničím: Charles Manson už čoskoro ovládne Hollywood

NEW YORK - Vyčíňanie šialeného Charlesa Mansona rokmi zapadlo prachom. V čase jeho najväčšej "slávy" však titulky novín zaplnili detaily o jeho zverstvách, ktoré vykonával so skupinou verných fanatikov. Rozruch okolo jeho mena sa zase rozpútal po tom, čo takmer presne pred rokom (19. novembra 2017) zomrel vo väzení. Tam si odpykával doživotný trest za svoje zločiny. A práve o tých bude pojednávať nový film, ktorý sa do kín dostane už na budúci rok.