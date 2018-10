BRATISLAVA - Sendviče, to nie sú len „lepeňáky“ či obložené žemle. Ide o plnohodnotné jedlo, ktoré dostatočne zasýti na obed, či večeru. Špeciálne, ak si musíte brať nejaké to jedlo so sebou, napríklad do práce či na cestu. Vyskúšať tak môžete legendárny BLT sendvič (z angličtiny slanina-šalát-paradajka), tuniakový sendvič na bielom pečive, prípadne morku v žemli, ktorú si môžete naštylizovať ako obľúbený kebab.