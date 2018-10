8 tipov pre ľudí, ktorí nechcú klasickú robotu: Toto vás bude baviť, aj si zarobíte

BRATISLAVA - Chcete prácu, ktorá by vás naozaj bavila, tešila a napĺňala a ešte by ste za ňu boli aj dobre platený? O tom snívame asi všetci. Ak ste ešte vo veku, kedy sa rozhodujete, akou kariérnou cestou sa vydať, pouvažujte, aké sú vaše koníčky a či sa dajú pretaviť do skutočného povolania. Že ste vo fáze, kedy je už výber študijných odborov za vami? Nezúfajte, nič nie je stratené. Inšpirujte sa príkladmi ôsmich koníčkov, ktoré vám môžu otvoriť cestu k novej kariérnej príležitosti.