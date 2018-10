13 životne dôležitých vecí, ktoré by mal dosiahnuť každý ešte pred 30-kou

BRATISLAVA - Život začína po tridsiatke. Aspoň tak sa to zvykne hovoriť. Ste vo veku tesne pred tridsiatimi narodeninami? Potom by ste mali vedieť, že existuje niekoľko vecí, ktoré sa vám v živote naozaj zídu. Je možné, že niektoré z nich ste už absolvovali. Pre istotu si ale zoznam týchto užitočných vecí pozrite a to, čo vám z neho chýba, rýchlo doplňte. Čas totiž nezastavíte. Pozrite sa, čo všetko je potrebné dosiahnuť ešte pred tým, než dovŕšite 30 rokov.