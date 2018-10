Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Zdroj: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika pribudnú od novembra linky do Kyjeva-Borispiľu a Ľvova na Ukrajine a do Marakéša v Maroku. Počas V. ročníka Dní otvorených dverí (DOD), ktoré sa konali na letisku tento víkend, to uviedla pre médiá jeho hovorkyňa Veronika Ševčíková. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo pár dní pred 100. výročím vzniku československého letectva, bolo 1300 registrovaných návštevníkov.