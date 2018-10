Najdlhší priamy komerčný let na svete

Prelom v dejinách leteckej dopravy. Singapurské aerolínie včera obnovili najdlhší priamy komerčný let na svete, medzi Singapurom a New Yorkom, ktorý meria vyše 16.600 kilometrov. Let SQ22 odštartoval o 23.37 miestneho času so 150 pasažiermi a 17-člennou posádkou na palube. Let trvá takmer 19 hodín a realizuje sa na lietadlách typu Airbus A350-900ULR.