BRATISLAVA - Dobrú kravu aj pri žľabe nájdu! Aspoň tak to tvrdila moja babka, keď som fňukala do perín, že si neviem nájsť frajera. Na moje ospravedlnenie, mala som len sedemnásť a bez partnera som sa skutočne cítila menejcenne. Teraz viem, že pri žľabe by ma nikto nenašiel. Možno by som mala aspoň akú-takú šancu, keby tam bol wifi signál.