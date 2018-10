rozmýšľať, žena, práca, nápad

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Posledných pár minút do začiatku stretnutia s personalistom je dôležité absolvovať správne. Tak, aby ste sa dostali do čo najväčšej pohody, zabudli na stres a nervozitu a neurobili základné chyby. Tých sa totiž môže stať požehnane. Využite posledných 15 minút pred začatím pohovoru tak, aby ste ho zvládli na výbornú. Ako na to, poradíme v nasledujúcich riadkoch.