Nie zo všetkého sú takí nadšení: Muži prezradili, čo sa im skutočne (ne)páči na ženách

BRATISLAVA - #My ženy sa skrášľujeme snáď už od praveku. Chceme sa zapáčiť silnejším polovičkám, a keď si dáme ruku na srdce tak možno priznáme, že tak trochu súperíme aj medzi sebou. Možno preto ročne do kozmetického priemyslu tečú miliardy eur. Každá žena jednoducho je (alebo chce byť) krásna. No niektoré zlepšováky sa paradoxne minú účinku. Muži sú zajedno – menej je niekedy viac. A pri aplikácii kozmetických vychytávok to platí desaťnásobne.