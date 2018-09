Aké by mali byť platy na Slovensku? Pozrite sa, koľko by mal zarábať Bratislavčan, Košičan či Žilinčan

BRATISLAVA - Medzi tým, koľko dáva zamestnávateľ za vykonanú prácu a tým, koľko človek reálne potrebuje pre život, je v mnohých prípadoch veľmi veľký rozdiel. Niekomu totiž plat sotva stačí na pokrytie základných potrieb a po zaplatení účtov a všetkých ostatných poplatkov toho na účte nezostáva veľa. Predstavte si však, že by ste existovali v ideálnom svete a platy by boli presne podľa vašich predstáv. Do toho, koľko by ste zarábali, by sa totiž započítali priemerné ceny bývania, náklady na stravu a dopravu. Viete, ako by váš plat vyzeral potom? Pozrite sa na nasledujúce video z dielne portálu Interez.