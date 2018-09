Temný rytier je najlepším komiksovým filmom: Tieto veci v ňom ale nedávajú žiadny zmysel

BRATISLAVA - Trilógia o Temnom rytierovi od režiséra Christophera Nolana bezpochyby patrí k tomu najlepšiemu, čo kedy vzniklo na poli komiksových filmov. Batmana vložil do skutočného sveta a vytvoril tak temný príbeh, ktorý si podmanil azda každého, kto ho videl. Najviac spomedzi z nich vytŕča práve druhý diel, ktorý prišiel do kín pod názvom The Dark Knight. V ňom dominoval fantastický Heath Ledger čoby Joker. Chyby sa nevyhli ani tomuto filmu, no mnohí ich úspešne ignorujú. O ktoré zásadné ide?