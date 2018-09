Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Musíme postaviť digitálne peniaze do boja proti fyzickej hotovosti? Musíme skutočne prisahať úplnú vernosť jednému alebo druhému? Čo ak by bankovka mohla fungovať ako druh digitálnej predplatenej karty, na ktorej by ste mohli pomocou mobilného telefónu elektronicky načítať jej hodnotu? Na rozdiel od karty by ju dokázali akceptovať všetci, a to takým spôsobom ako súčasné bankovky.