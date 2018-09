BRATISLAVA - Každý kto skúšal niekedy zhodiť nejaké tie kilogramy navyše vie, aké to dokáže byť zložité. No ešte ťažšie to je so zvyšujúcim sa vekom, keď už toľko nevládzeme a zároveň náš organizmus už nevládze toľko, čo kedysi. Ak sa nám teda nedarí chudnúť, čo robiť, aby sme aspoň zbytočne nepriberali? Odpovedí je hneď niekoľko.