NÁZOR Celebrity si vytvárame sami: Prečo sa však nimi nestávajú ľudia, ktorí si to skutočne zaslúžia?

BRATISLAVA - Čím viac škandálov, tým väčšia sláva? Niekedy sa vo vrtkom svete šoubiznisu zdá, že je to naozaj tak. Poctivo klikáme na bulvárne články o hviezdičkách reality šou, ktoré sa preslávili slovníkom kočiša alebo sa pri (ne)vhodnej príležitosti vyzliekli donaha. Rozčuľujú nás. Pri čítaní ich slovných vyjadrení sa nám dvíha nielen žlč, ale i tlak. No napriek tomu im dávame to najcennejšie, bez čoho by ich sláva nemala zmysel. Našu pozornosť.