BRATISLAVA - Kryptoburza Gemini uvádza vlastnú stabilnú mincu viazanú na americký dolár. Dúfa, že vznikne digitálna hotovosť, ktorá spojí to najlepšie z fiatových peňazí a blockchain aktív. Kryptomena by mala spadať pod Dohľad nad americkými finančnými trhmi čo by z nej malo urobiť atraktívnejšiu alternatívu k iným stabilným minciam.