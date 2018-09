Zdroj: Miro Pochyba

BRATISLAVA - Po rokoch náročnej práce, za ktorou sa presťahovali do mesta, začali pomaly plánovať návrat do tichej dediny v nádhernom kraji pod Súľovskými skalami. Veď kto by sa nechcel vrátiť tam, kde vyrástol, kde to pozná, navyše, keď je tam tak nádherne? Preto si práve tu postavili dom.