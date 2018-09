BRATISLAVA - Nie každému sa podarí splniť si sen o veľkej hereckej kariére. Či už to mali v pláne, alebo nie. Týchto hercov si určite pamätáte kvôli jednej či dvom významnejším úlohám, no potom sa z obrazovky vytratili. Niektorí sa dnes venujú iným aktivitám, no iní to s herectvom ešte stále nevzdali.