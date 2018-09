Už takmer tretina Američanov vlastní inteligentný reproduktor

BRATISLAVA - Inteligentné reproduktory s virtuálnymi asistentmi ako je Alexa dobývajú Ameriku. Podľa najnovšieho prieskumu Adobe Analytics na vzorke viac než tisíc respondentov v auguste 2018 až 32 percent amerických zákazníkov vlastní inteligentný reproduktor. V januári to bolo 28 percent, a tento rok by mohol ich počet dosiahnuť 48 percent. To ako sa inteligentné reproduktory rýchlo šíria ilustruje aj ďalšie číslo. Až 45 percent tých, ktorí teraz vlastnia inteligentný reproduktor si plánuje kúpiť ďalší.