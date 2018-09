BRATISLAVA - Kam ste si dali peňaženku? Vraciate sa po zabudnuté kľúče od auta do práce? Ak máte pocit, že sa vaša pamäť neustále zhoršuje, nemávnite rukou nad tým, že je to len náhoda alebo že za to môže pribúdajúci vek. Stres, nesprávne stravovanie a zlý životný štýl môžu výrazne ovplyvniť vašu pamäť. Pozrite sa, čo robiť, ak si chcete udržať fungujúcu pamäť čo najdlhšie.