Mladíci jedinou FOTO pobúrili celé Thajsko: Absolútna drzosť, ako sa vôbec opovážia?!

PHUKET - Ak nemáte peniaze na cestovanie, tak nezúfajte a urobte to ako dvaja drzí turisti, ktorí spustili vlnu nevôle obyvateľov v thajskom Phukete. Usadili sa totiž na miestnom trhovisku a žiadali o príspevok na cestovanie. Väčšina Thajčanov hovorí o vrchole drzosti a miestne úrady potvrdzujú, že podobné prípady majú v krajine od minulého roka narastajúci trend.

Niekoľkomesačné putovanie Áziou zrejme finančne vyšťavilo mladíka, o ktorom je známe iba to, že veľmi rád cestuje. Ešte radšej má ale to, keď sa mu na jeho potulky vyzbierajú iní. So svojím kamarátom sa nedávno pohodlne usadili na rušnom trhovisku Samkong Market na ostrove Phuket a žiadali okoloidúcich o peniaze na podporu ich cestovateľskej vášne.

"Volám sa Alex. Cestujem po Ázii už pätnásť mesiacov a bohužiaľ sa mi minuli úspory, ale ja zostávam pozitívny. Rád by som vás požiadal o láskavosť, aby som si splnil svoj sen o cestovaní. Prispejte mi na cestu. Ďakujem," znel oznam v anglickom a v thajskom jazyku, vedľa ktorého so spoločníkom trpezlivo čakal na príspevky.

Fotografia oboch mladíkov sa vzápätí objavila na Facebooku a spustila obrovskú kritiku zo strany domácich obyvateľov. Nechápu totiž, ako je možné, že ľudia, ktorí majú prostriedky na to, aby preleteli polovicu sveta, nakoniec žiadajú peniaze od obyčajných ľudí. "Zdá sa, že im to funguje. Prispievajú im nielen domáci, ale aj turisti," píše jeden z užívateľov. Ďalší zasa uviedol, že muž v bielom tielku prosiaci o peniaze mu je povedomý a videl ho aj na inom mieste. Narastajúci počet podobných prípadov potvrdili aj oficiálne zdroje. Na niektorých hraničných priechodoch už dokonca musia turisti okrem víz dokladovať aj finančnú hotovosť.