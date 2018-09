Vedci už vedia, čo stojí za vaším nešťastím: Nerobíte týchto 10 vecí

BRATISLAVA - Zamýšľate sa niekedy, čo robí človeka šťastným? Mnohí si myslia, že k tomuto pocitu, po ktorom toľko ľudí túži, stačí tučné bankové konto, možnosť kúpiť si čokoľvek, čo sa im zažiada, mať moc či slávu. Byť finančne nezávislý určite robí život jednoduchším. Prináša ale aj viac šťastia? Vedci sa pozreli na to, čo naozaj robí ľudí šťastnými. Je to 10 jednoduchých vecí, ktoré by ste možno ani netipovali. Pozrite sa, ktoré to sú. Ak vám chýba šťastie, začnite praktizovať postupne jednu za druhou.