4 dôvody, prečo sa oplatí ísť do kina na Náčelníka: Jazyk ako v Game of Thrones, silný príbeh puta medzi zvieraťom a človekom

BRATISLAVA - Počas poslednej doby ľadovej si chlapec odlúčený od svojho kmeňa vytvorí puto s vlkom, tiež izolovaným od svorky. Z odvekých nepriateľov sa zrazu musia stať spojenci, iba tak totiž dokážu nájsť cestu domov. Spoznajte príbeh zrodu psa ako najlepšieho priateľa človeka. Znie to možno trochu tendenčne, no film Náčelník nie je klasickým filmom, ale jedným z najzaujímavejších projektov, ktoré môžeme v našich kinách vidieť. A to už od 30. augusta.