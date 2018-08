Kráska (†29) išla do Turecka na plastiku: Chcela mať nový zadok, zomrela na operačnom stole

Dvadsaťdeväťročná Angličanka túžila po brazílskom zadočku, akým sa pýši napríklad Kim Kardashian. Vybrala si tureckú kliniku Elite Aftercare v Izmire, kde podobný zákrok absolvovali viaceré celebrity, a zaplatila zaň 3000 libier (3300 eur). Jej zadok mal byť upravený metódou lipofillingu, čiže transplantáciou vlastného tuku z iných častí tela za účelom dosiahnutia tzv. efektu presýpacích hodín. Chirurg plánoval odsať tuk z brucha a chrbta a potom ho mal použiť na výplň zadku. Z neznámych dôvodov sa však zákrok, ktorý mal pacientku skrášliť, skončil tragicky. Trojnásobná matka zomrela na operačnom stole a jej partner Scott teraz spolu s deťmi prežíva najhoršie chvíle svojho života.

Zdroj: Facebook/Leah Cambridge

"Stále neverím tomu, že som prišiel o svoju lásku a neviem si predstaviť, aké to bude bez nej. Čaká ma najstrašnejšia chvíľa môjho života," opisuje mladík cestu do Turecka, kde musí prevziať telo nebohej. Podľa jeho slov stále čaká na vyjadrenie kliniky a sám je zvedavý na to, aké stanovisko zaujmú lekári priamo na mieste.

Scott vôbec nevie, čo sa stalo a prečo Leah zákrok neprežila. Po zväčšení zadku vraj veľmi túžila a metódu lipofillingu si vybrala preto, lebo je pre telo prijateľnejšia ako silikónové implantáty. "Buďte opatrní," odkazuje vdovec všetkým, ktorí zvažujú na tureckej klinike podstúpiť niečo podobné.