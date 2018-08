Pravdivý príbeh: Môjho brata ovláda o dvadsať rokov mladšia zlatokopka

BRATISLAVA - Volám sa Alena a tohto roku oslávim 55. narodeniny. Cítim sa celkom spokojná, pracujem v gastronómii a povedala by som, že som rodinne založená. Medzi mnou a mojím bratom je 10 rokov rozdiel. V praxi to pre mňa znamenalo, že som vyrastala takmer ako jedináčik. Keď sa Róbert narodil, pamätám si, ako sa vo mne vytvorila silná potreba neustále ho ochraňovať. Bol to taký môj osobný projekt, starať sa o neho a pomáhať rodičom.