BRATISLAVA - Klasická ekonomická teória tvrdí, že keď klesne hodnota meny krajiny, jej ekonomika by mala expandovať. Takže, ak turecká líra prišla o 40 % voči doláru od začiatku tohto roka, malo by to byť znamením blížiaceho sa rastu.