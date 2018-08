BRATISLAVA - Už len pár hodín zostáva do štartu 11. ročníka najväčšieho bratislavského festivalu. Začal ako myšlienka dvoch mladých chalanov v časoch, kedy si nikto nevedel predstaviť, že by na Slovensku na reggae koncert či akciu mohlo prísť niekoľko tisíc ľudí. Ich nadšenie sa pretavilo do úspechu a Uprising dnes patrí medzi top podujatia svojho druhu v Európe.