BRATISLAVA - Leto sa pomaly, ale isto kráti a s ním pomaly odchádzajú aj horúce slnečné dni. Čoraz častejšie prší a to znamená unudené sedenie za oknom a smutný výraz tváre, ktorý naznačuje túžbu vyjsť opäť von a baviť sa. Jedno riešenie by tu bolo – čo tak si niečo vyrobiť? Youtuberka Paťka alias Patra Bene vyskúšala hneď niekoľko vecí a ako to už býva zvykom, nie všetko vyšlo podľa jej predstáv.